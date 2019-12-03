Родственники погибших отреагировали на обвинение пилота в авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево

У пассажиров эконом-класса по большей части было мало шансов на спасение. Фото: СКР

У пассажиров эконом-класса по большей части было мало шансов на спасение. Фото: СКР

Семьи погибших при крушении самолета SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево заявили, что обвинения в отношении пилота Дениса Евдокимова являются несправедливыми.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Герасимова, представляющего интересы нескольких семей погибших, защита изначально предполагала, что СКР обвинит командира. По мнению адвоката, такое решения не является справедливым. Он отметил, что правоохранители отказались проводить экспертизу и игнорировали ходатайства.

Герасимов добавил, что семьи жерств авиакатастрофы не будут обращаться в суд с целью получения компенсации от пилота.

Кроме того, по его словам, родственники погибших получили самые крупные в истории России компенсации — каждой семье выплатили более 19 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК возложил вину за авиакатастрофу SSJ-100 в Шереметьево на командира экипажа.