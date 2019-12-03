СК возложил вину за авиакатастрофу SSJ-100 в Шереметьево на командира экипажа

У пассажиров эконом-класса по большей части было мало шансов на спасение. Фото: СКР

У пассажиров эконом-класса по большей части было мало шансов на спасение. Фото: СКР

В России завершилось расследование крушения пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Командира считают виновным в гибели 41 человека.

Как сообщает «Коммерсант», командира авиалайнера SSJ-100 Дениса Евдокимова обвиняют в авиакатастрофе, в которой погибли 41 человек в мае этого года. СКР считает, что от его действий пострадали 77 человек, в числе которых второй пилот Максим Кузнецов.

Согласно версии правоохранителей, вскоре после взлета в самолет попала молния, из-за которой пилотам пришлось управлять лайнером вручную. Также у экипажа появились проблемы со связью с диспетчером.

После получения разрешения на посадку, Евдокимов пытался посадить самолет с превышением скоростей и большим углом атаки. Это привело к подпрыгиванию самолета от ударов о ВПП. Из-за ударов, в свою очередь, шасси пробило топливный бак, после чего самолет загорелся.

Защита командира корабля и он сам отрицают свою вину. По словам адвоката, при посадке самолет был практически неуправляем, а пожара вообще не должно было произойти, поскольку шасси самолета должно было «отойти в сторону», а не пробить бак.

Кроме того, у пассажиров была возможность спастись, однако огонь распространился слишком быстро из-за притока воздуха из открытой двери, полагает командир.

Адвокат также рассказала, что следствие отказалось проводить несколько десятков экспертиз, связанных, в частности, с защитой лайнера от молний и повреждением шасси. Помимо этого, правоохранители отказались возбуждать уголовное дело в отношении спасателей, которые запоздали на место ЧП.

Сейчас Евдокимов находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в “Аэрофлоте” заявили, что экипаж SSJ-100 следовал инструкциям.