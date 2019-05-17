В “Аэрофлоте” заявили, что экипаж SSJ-100 следовал инструкциям

Интерцепторы не поднимали, потому что не было устойчивого пробега по полосе.

В “Аэрофлоте” заявили, что вины команды SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево, в невыпуске интерцепторов нет. Ранее в СМИ появилась информация, что пилоты могли допустить дополнительные ошибки при посадке. В авиакомпании заявили, что интерцепторы выпускают на устойчивом пробеге по посадочной полосе, а его не было.

Интерцепторы или спойлеры нужны для уменьшения подъемной силы на крыле. При посадке их поднимают, чтобы самолет меньше проезжал по взлетно-посадочной полосе.

Самолет SSJ-100 (“Сухой Суперджет”) летел в Мурманск, но вернулся в Шереметьево, жестко сел, потерял шасси, а в двигателях начался пожар. Погибли 40 пассажиров и член экипажа из 78 человек на борту. 5 мая в воскресенье над Москвой разразилась гроза.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пассажиры, по версии следователей, в хвосте самолета не успели даже отстегнуть ремни безопасности.