В Петербурге опять началась массовая эвакуация судов

Суды в Петербурге возвращается к работе после массовой эвакуации Эвакуация судов 28 ноября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суды в Петербурге возвращается к работе после массовой эвакуации Эвакуация судов 28 ноября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге началась массовая эвакуация судов. Людей выводят из зданий Выборгского районного суда на улице Сантьяго-де-Куба, Невского районного суда на улице Ольги Берггольц и Приморского районного суда на улице Савушкина. Также эвакуация проходит в Петродворцовом суде.

«Биткоины у судов уже не требуют. Просто пишут, что здания заминированы», — сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Отметим, что за последние шесть дней суды эвакуируют в четвертый раз. Первые сообщения о минировании поступили 28 ноября, из зданий пришлось вывести 1 тыс. 329 человек. Анонимы обещали прекратить «минирования» в обмен на биткоины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.