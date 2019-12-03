Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил жених-продюсер из Ливана

Звезду &#171;Дома-2&#187; Евгению Феофилактову бросил жених-продюсер из Ливана
С чем связана резкая смена имиджа звезды, пока неясно. Фото: Instagram @evgeniyafeofilaktova

Экс-участница телестройки Евгения Феофилактова не так давно рассказала о новом романе, с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа. Однако спустя пару месяцев продюсер объяснил, что они расстались.

В конце октября этого года звезда Instagram поделилась информацией о личной жизни. На официальной страничке Евгении Феофилактовой в социальной сети появились фотографии с новым избранником. Однако вскоре бывшая участница «Дома-2» перестала выкладывать совместные снимки.

В понедельник, 2 декабря, пользователи Сети стали высказывать мнение, что пара распалась. Как выяснилось, об этом заявил Маджид Гиагиа в своем Instagram. На вопрос о расставании продюсер ответил утвердительно. Феофилактова пока никак не прокомментировала слухи, но, тем не менее, кардинально сменила имидж.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что супруга Тимати Анастасия Решетова прокомментировала слухи о его изменах.

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