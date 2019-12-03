Анастасия Решетова отреагировала на слухи об измене Тимати

Анастасия Решетова отреагировала на слухи об измене Тимати
Решетова развеяла все слухи об изменах Тимати. Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

За хип-хоп исполнителем прочно закрепился статус непостоянного в отношениях, поэтому недоброжелатели стали поговаривать, что Тимати так и не изменился.

Поводом для слухов стал тот факт, что сразу после родов своей второй супруги, модели Анастасии Решетовой, Тимати уехал на Мальдивы, оставив Решетову вместе с новорожденным Ратмиром в Москве. В теплые края музыкант отправился в рамках рабочей поездки, однако это не избавило общественность от домыслов, активно высказываемых в соцсетях.

Сам Тимати никак не реагирует на окружающие его слухи, но Анастасия решила прояснить ситуацию. Модель рассказала, что в их отношениях все хорошо, речи о других женщинах и быть не может. «Больше левые паблики читайте», — отметила звезда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Певцов решил, что Владимир Познер хочет, чтобы Россия «вымерла», после того как журналист высказался против криминализации абортов.

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