Певцов назвал Познера «врагом России» за поддержку абортов

Певцов назвал Познера &#171;врагом России&#187; за поддержку абортов
Отметим, что старшего сына Певцова, Даниила, трагически погибшего несколько лет назад, его мама, однокурсница артиста Лариса Блажко, воспитывала в одиночестве. Несколько лет Певцов не общался с сыном. Фото: Baltpoto/ Дарья Иванова

Актер Дмитрий Певцов эмоционально отреагировал на заявление журналиста Владимира Познера в поддержку абортов. Артист «Ленкома» назвал телеведущего «врагом России».

Ранее Владимир Познер высказался против криминализации абортов и назвал сторонников таких мер «мракобесами», а их намерения — средневековыми. 56-летний Дмитрий Певцов был чрезвычайно возмущен высказыванием ведущего Первого канала.

Актер сказал, что Познеру, вероятно, «наплевать» на свою страну, тем более, что журналист является обладателем тройного гражданства. «Чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше», — заявил Певцов. Артист не преминул отметить, что Познер хочет, «чтобы она [Россия] вымерла».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Познер поделился списком книг, которые взял бы с собой на необитаемый остров.

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Певцов назвал Познера «врагом России» за поддержку абортов
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