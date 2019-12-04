Ингредиенты для оливье подорожали на 4,6%

Стоимость продуктов новогоднего салата оливье за год в России подорожали на 4,6%. Теперь четыре порции традиционного салата обойдутся гражданам в 340 рублей, когда в прошлом году цена составляла 325 рублей.

Согласно данным Росстата, наибольшая прибавка зафиксирована в стоимости репчатого лука (на 10%), вареной колбасы (на 6%), консервированных гороха и огурцов (на 6%), а также майонеза (на 3%). Повысилась цена и куриных яиц – на 1%.

Как сообщили «Известия», некоторые ингредиенты оливье наоборот подешевели. Речь идет о моркови, стоимость которой сократилась на 11%, цена за килограмм картофеля упала на 3%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жителей Северной столицы ждет снежный Новый год. По данным синоптиков, будет ощущаться легкий морозец.