Петербург ждет снежный и слегка морозный Новый год

Новогодняя ночь в Петербурге обещает быть по-настоящему зимней. На город 31 декабря и 1 января опустится снег. Об этом gazeta.spb.ru рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков.

«То, что снег будет, это однозначно. Ожидается небольшой мороз — от минус 3 до минус 5 градусов. Погода будет замечательная, новогодняя», — отметил он.

Ждать ли горожанам сугробы или белые хлопья, пока не уточняется. Однако атмосферу праздника снег обещает в любом случае.

Первый зимний снег опустится на город уже 1 декабря. По данным Gismeteo, месяц начнется с солнца и небольших осадков. Снег также обещают 2, 4 и 5 декабря. В некоторых случаях с дождем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Петербурга пройдут традиционные новогодние гуляния. Невский проспект в 21:00 перекроют для проезда автомобилей. Метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва.