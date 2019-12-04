Петербургские пляжи превратят в объекты благоутройства

Петербургские пляжи превратят в объекты благоутройства
На пляжах могут появиться прогулочные дорожки, детские и спортплощадки. Фото: pixabay

В Северной столице депутаты поддержали изменения в закон о благоустройстве. В первом чтении они предложили определять пляжи как объекты благоустройства.

По словам парламентариев, о благоустройстве пляжей и доступности для маломобильных групп населения нужно позаботиться уже сейчас. Сегодня, 4 декабря, на заседании в Мариинском дворце отметили, что соответствующий закон предлагает внести такие пляжи, в перечень социально значимых объектов города.

В ЗакСе отметили, что проект закона позволит направлять на благоустройство пляжей допсредства. Это значит, что на пляжах могут появиться прогулочные дорожки, детские и спортплощадки.

Некоторые парламентарии, отметили, что законопроект требует правок, поскольку могут быть реализованы проекты благоустройства, направленные на уничтожение пляжей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские депутаты попросили губернатора остановить стройку на Лодейнопольской.

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