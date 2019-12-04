Депутаты просят Беглова остановить стройку на Лодейнопольской

В Северной столице депутаты Законодательного собрания утвердили обращение Юрия Гладунова к главе города Александру Беглову с просьбой проверить. Парламентарий просит проверить строительство 11-этажного здания на Лодейнопольской улице.

По словам Гладунова, из-за работ происходит деформация дома 8/9 по Пудожской улице. Он также добавил, что обращался с аналогичным вопросом к главе города в 2018 году. Тогда депутату ответили, что работы согласованы.

Депутат указал на то, что стройку уже приостанавливали из-за изменений в проектной документации, однако 26 апреля Госстройнадзор продлил разрешение на строительство.

Депутат попросил Беглова проверить законность действий Госстройнадзора и оценить состояние дома на Пудожской.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сотрудничестве Петербурга и Хельсинки. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.