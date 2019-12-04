Депутаты просят Беглова остановить стройку на Лодейнопольской

Депутаты просят Беглова остановить стройку на Лодейнопольской
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

В Северной столице депутаты Законодательного собрания утвердили обращение Юрия Гладунова к главе города Александру Беглову с просьбой проверить. Парламентарий просит проверить строительство 11-этажного здания на Лодейнопольской улице.

По словам Гладунова, из-за работ происходит деформация дома 8/9 по Пудожской улице. Он также добавил, что обращался с аналогичным вопросом к главе города в 2018 году. Тогда депутату ответили, что работы согласованы.

Депутат указал на то, что стройку уже приостанавливали из-за изменений в проектной документации, однако 26 апреля Госстройнадзор продлил разрешение на строительство.

Депутат попросил Беглова проверить законность действий Госстройнадзора и оценить состояние дома на Пудожской.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сотрудничестве Петербурга и Хельсинки. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

беглов новости спб обращение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ЗакСе Петербурга предложили запретить кальянные в жилых домах по всей России
Большегруз обрушил мост на трассе под Иркутском
В Ленобласти приняли бюджет на 2020-2022 годы
Спасатели ликвидировали пожар на российском траулере в Норвегии
Опубликован фоторобот нового Hyundai Solaris для России
Депутаты просят Беглова остановить стройку на Лодейнопольской
Водителей ждут пробки на проспекте Ветеранов и Фурштатской улице
США отказали в выдаче виз членам российской делегации