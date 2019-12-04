Беглов рассказал о сотрудничестве Петербурга и Хельсинки

Беглов рассказал о сотрудничестве Петербурга и Хельсинки
Александр Беглов в библиотеки «Ооди». Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов завершил рабочий визит в Хельсинки. В следующем году главы городов намерены подписать план стратегического сотрудничества.

Это выведет взаимоотношения Петербурга и Хельсинки на новый уровень, подчеркнул Беглов. Города наладят сотрудничество в сфере создания комфортной городской среды, экологии, туризма, образования, транспорта и цифровых технологий. Планы губернатор обсудил на встрече с бургомистром Хельсинки Яном Вапаавуори.

Беглов также встретился с руководителями финских компаний.

«Наши партнеры заявили о заинтересованности в продолжении и расширении бизнеса в Петербурге», — отметил он.

Одним из последних пунктов рабочей поездки стало посещение библиотеки «Ооди» в Хельсинки. Здание оборудовано многофункциональным залом, игровой площадкой, кинотеатром, студией звукозаписи и цифровой галерей. Беглов отметил, что библиотеки Петербурга идут по этому же пути. Так, недавно в городе открылся филиал библиотеки имени Маяковского – образовательный интеллект-центр «Охта 8».

Ранее Беглов сообщил, что Петербург планируют расширить систему библиотек, работающих в формате интеллект-центра.

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