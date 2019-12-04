С октября сервисом «Перевозка собак и кошек» воспользовались более 600 раз

Сервис позволяет узнать информацию о необходимых для перевозки питомцев документах и прививках. Фото: pixabay.com

Сервис позволяет узнать информацию о необходимых для перевозки питомцев документах и прививках. Фото: pixabay.com

В октябре в Петербурге начал работу онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек». За это время им воспользовались более 600 раз.

Сервис был разработан Управлением Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. С момента запуска подано 57 онлайн-заявок для оформления документов на перемещение животных в восьми подразделениях Россельхознадзора. Об этом сообщает Общественный совет при Правительстве Петербурга по вопросам отношения к домашним животным.

Онлайн-сервис позволяет заранее получить информацию о прививках и обработках, необходимых животному, и документах, которые владелец должен оформить для перевозки питомца в России и за её пределами.

С помощью сервиса владельцы также могут записаться на оформление документов и ускорить получение международных ветеринарных сопроводительных документов на собак и кошек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в 2020 году начнут проводить кастрацию бездомных котов.