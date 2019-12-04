В Петербурге начнут кастрировать бездомных котов

Власти Петербурга в 2020 году намерены потратить 1,6 млрд рублей на кастрацию бездомных котов. Прежде деньги выделялись лишь на стерилизацию собак.

Всего в Петербурге около 250 тыс. домашних и 7 тыс. уличных кошек. Данные приводит депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

Около 1,6 млрд планируется выделить на их кастрацию и обработку от блох. В стоимость не входит отлов животных и возврат в естественную среду обитания, пишет «Мойка78».

«Мы предполагаем, что доставку кошек будут проводить зоозащитные организации. Возврат будут производить тоже зоозащитники», — пояснил начальник управления ветеринарии Юрий Андреев.

Заниматься кастрацией будет конкретное учреждение. Конкурс по его выбору проведут в конце декабря.

Андреев также отметил, что Управление ветеринарии разрабатывает проект постановления правительства, который позволит большинству городских приютов претендовать на компенсацию коммунальных расходов из городских бюджетов. Сейчас из-за строгих требований субсидии получает лишь один из 16 приютов.