Транспортная полиция СЗФО проверила вокзалы и аэропорты округа на наличие должников

Транспортная полиция СЗФО проверила вокзалы и аэропорты округа на наличие должников
Сотрудники транспортной полиции обнаружили в аэропортах и вокзалах СЗФО 1073 должника. Фото: Baltphoto

В ходе профилактической операции «Должник» стражи порядка совместно с судебными приставами обнаружили 1073 правонарушителя.

Поселенку проверки составлено 392 протокола об административных правонарушениях за неуплату штрафов. Среди них 38 человек были привлечены к административному аресту, а еще двоим назначили наказание в виде исправительных работ.

Приставы и полицейские в выборочном порядке также навестили квартиры неплательщиков, вручив им извещения о необходимости погасить задолженности. Всего за время проведения мероприятия на территории вокзалов и аэропортов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) сумма наложенных штрафов составила 247 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для коллекторов станет недоступна информация о задолженностях россиян по услугам ЖКХ.

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