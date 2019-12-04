ВТБ: кредитный портфель физлиц в Санкт-Петербурге и Ленобласти превысил 250 млрд рублей

Розничный кредитный портфель ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам девяти месяцев 2019 года вырос на 18% и составил 258,3 млрд рублей.

Объем привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов увеличился за отчетный период на 17%, до 494,4 млрд рублей. Портфель инвестпродуктов показал прирост более чем в два раза и достиг 91,4 млрд рублей, сообщил Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

По его данным объем продаж кредитных продуктов за три квартала 2019 года составил 97,6 млрд рублей, что на 8% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованными остаются ипотека и кредиты наличными.

Ипотечный портфель с начала года вырос на 21%, до 136,5 млрд рублей. Выдачи жилищных кредитов составили более 40 млрд рублей, из них 2,6 млрд − по программе льготного кредитования для семей, вкоторых родился второй или последующий ребенок.

Портфель кредитов наличными за отчетный период превысил 100,6 млрд рублей (+18% с начала года), продажи в рамках данного продукта составили более 51,7 млрд рублей. Кроме этого, клиенты оформили автокредитов на сумму 5,8 млрд рублей, объем портфеля достиг 10,8 млрд рублей.

За первые три квартала 2019 года ВТБ реализовал проект по внедрению Единой биометрической системы практически во всех розничных отделениях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банк также обеспечил массовый выпуск многофункциональной Единой карты петербуржца на базе своего флагманского продукта − «Мультикарта».

Кроме этого, в рамках развития цифровой экосистемы банка запущен мобильный оператор ВТБ Мобайл, одним из преимуществ которого является бесплатная связь для активных клиентов. До конца года жители Санкт-Петербурга смогут получить SIM-карту оператора в 40 офисах ВТБ.