Такси могут лишиться таксистов

Таксомоторные компании в ближайшие годы планируют освоить рынок кершеринга и внедрять беспилотные такси. Об этом в интервью GazetaSPb рассказал генеральный директор «Таксовичкоф» Максим Федоров:

Расскажите о сегодняшней ситуации в отрасли, планах вашего развития?

В этом году мы отметили 5-лет работы компании. Сейчас «Таксовичкоф» работает в Москве, Петербурге, Твери ряде городов Ленобласти, а также в Казахстане, в городе Нур-Султане. Всего служба насчитывает порядка 20 тысяч водителей.

Несмотря на приход агрегаторов нам удалось адаптироваться под новые реалии. Мы разработали бизнес-модель, объединяющую в себе агрегатора и таксомоторную компанию. В ближайшие 2-3 года планируем запуститься во всех городах-миллионниках России, а также в крупных городах Казахстана, таких как Алматы, Шымкент, Уральск и другие.

Какие перспективы развития отрасли вы видите, учитывая стагнацию в экономике?

С учетом быстрых темпов цифровизации, объемы рынка такси будут только увеличиваться, но будет и расти рынок каршеринга. Владение собственным автомобилем в больших городах становится нецелесообразным и более затратным.

Число транспортных средств городах-миллионниках может сократиться почти в два раза. Поездка по городу на общественном транспорте может обойтись по той же цене или дороже, нежели воспользоваться услугами такси.

Поэтому все игроки на рынке такси будут стремиться сокращать время подачи такси и продолжать сохранять невысокую стоимость такси, чтобы конкурировать с общественным транспортом.

Мы также намерены внедрять услугу кершеринга у себя в службе такси, так как ожидаем рост этого рынка. По оценкам аналитического агентства PwC, совокупный парк каршеринга в Москве достигнет 30 тыс. машин к 2025 году.

Следующий видимый этап развития – это запуск беспилотного такси. В конце 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о начале эксперимента с беспилотным транспортом на дорогах Москвы и Татарстана. Пока беспилотные такси проходят этапы тестирования, но рано или поздно на рынке такси мы придем и к их использованию.

Справка:

Сервис заказа такси «Таксивичкофф» основан в 2014 году. Автопарк ежегодно пополняется за счет таксопарков-партнеров и лизинговых программ. Эмитентом выступает ООО «Транс-Миссия» — выполняющая роль агрегатора. ООО «Транс-Миссия» — владелец доменного имени taxovichkof.ru, абонент телефонных номеров, обладатель права пользования товарным знаком «ТаксовичкоФ».

Сервис такси насчитывает порядка 20 тысяч водителей. За 5 лет было открыто восемь собственных автопарков в Санкт-Петербурге и четыре в Москве. Развита сеть таксопарков-партнёров, в которых были внедрены процессы и стандарты работы компании, включая 15 автопарков совместного предприятия в городе Нур-Султан в Казахстане. Запущена программа «Раската» автомобилей – аренды с правом последующего выкупа. Компания уже выдала более 650 автомобилей. Объем рынка такси в Санкт-Петербурге оценивается по итогам 2018 г. в 32 млрд рублей. Бренд «ТаксовичкоФ» занимает на нем 11%. Пик роста сервиса «ТаксовичкоФ» пришелся на 2016 год, когда удалось создать существенный поток заказов — почти 10 млн единиц. Средний за год темп роста (CAGR) составил за 4 года 105%. За первое полугодие 2019 года компании-партнеры сервиса «ТаксовичкоФ» и частные водители выполнили свыше 2,8 млн заказов.