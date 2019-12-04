Лопырева тайно вышла замуж за бизнесмена Булатова

Лопырева тайно вышла замуж за бизнесмена Булатова
Фото: https://www.instagram.com/lopyrevavika/

Папарацци уже выкладывала их совместные фотографии, но теперь информацию подтвердили официально.

Об этом стало известно 4 декабря. Обо всем рассказал личный помощник телеведущей Виктории Лопыревой Вадим Ковалев «Вечерней Москве». Он подтетвердил, что она вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. Пара расписалась тайно, подчеркнул представитель Лопыревой. Ковалев отметил, что супруги думают о публичной церемонии, но пока не могут определиться с датой.

Напоминаем, что фотографии с совместного отдыха Лопыревой и Булатова появились в сети в январе 2019 года. В тот момент телеведущая была беременна, а бизнесмен – женат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года. Их отношения больше четырех лет – все это время возлюбленный просил у звезды руки и сердца, но она размышляла над серьезным шагом. Поплавская рассказала, что она просто трусливая, поэтому так долго тянула с положительным ответом.

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