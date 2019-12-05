На горнолыжном курорте в Польше прогремел взрыв

На горнолыжном курорте в Польше прогремел взрыв
Могли пострадать 8 человек.Фото: Pixabay

На горнолыжном курорте Щирк в Польше произошло чрезвычайное происшествие. Трехэтажный дом был разрушен при взрыве газа.

В пожарной службе сообщили, что на место происшествия работают 100 пожарных, которые занимаются тушением горящего здания и поисками людей. Сообщается, что под завалами могли оказаться 8 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семь пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Доминикане вылетели в Москву. В Россию готовятся вернуться еще пять человек. Пострадавшие получили необходимую медпомощь и были размещены в гостинице, ожидая организации туроператором их возвращения.

взрыв курорт польа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд вернул в СК дело о взрыве на заводе в Ленобласти
На горнолыжном курорте в Польше прогремел взрыв
Бузова снова не смогла правильно произнести слово – на этот раз фамилию Лещенко
Кит Харрингтон объяснил смерть Дейенерис в «Игре престолов»
Shazam и Apple составили топы самых популярных песен
Прохор Шаляпин сделал пластику лица и шокировал поклонников
Россияне, пострадавшие в ДТП, остаются в больницах Доминиканы
Джоли подозревают в романе с экс-девушкой Мэнсона