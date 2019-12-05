На горнолыжном курорте в Польше прогремел взрыв

На горнолыжном курорте Щирк в Польше произошло чрезвычайное происшествие. Трехэтажный дом был разрушен при взрыве газа.

В пожарной службе сообщили, что на место происшествия работают 100 пожарных, которые занимаются тушением горящего здания и поисками людей. Сообщается, что под завалами могли оказаться 8 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семь пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Доминикане вылетели в Москву. В Россию готовятся вернуться еще пять человек. Пострадавшие получили необходимую медпомощь и были размещены в гостинице, ожидая организации туроператором их возвращения.