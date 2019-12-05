Иномарка вылетела на тротуар у пешеходного перехода на перекрестке Тихорецкого и Северного проспектов

Утром 5 декабря на перекрестке Тихорецкого и Северного проспектов Nissan вылетел на тротуар. Инцидент произошел у пешеходного перехода.

«Ниссан пострадал на перекрёстке Тихорецкого и Северного. Работает ДПС. Второго автомобиля не видать», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Народного Ополчения в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины буквально разлетелись на части.