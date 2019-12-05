В Петербурге чаще всего владельца меняют немецкие автомобили

Четыре и более владельца указаны в ПТС автомобилей марки Opel (28% от авто марки продающихся на вторичном рынке) при их продаже в Петербурге. На втором месте по числу владельцев – Volkswagen, который по этому показателю отстает всего на 1%.

И на третьем месте японская Toyota, у 25%, которых, в ПТС указано четыре или более владельца. Такие данные приводят исследователи сервиса Авито Авто, которые изучили объявления о продаже подержанных автомобилей в Петербурге.

Число владельцев авто может говорить совершенно о разном. Например, это может означать что данная конкретная машина чрезвычайно надежна и вынослива. Тут важно посмотреть, сколько времени автомобиль был в руках всех его владельцев. Длительный период владения говорит о его надежности, а вот краткое время использования авто может обозначать проблемы.

Больше всего на вторичном рынке Петербурга продают автомобилей марки Киа – 33%, на втором месте Хендай с 30%, на третьем Рено с 29%.

Интересно, что чаще всего меняют владельца автомобили BMW 5 серии — больше половины продающихся в Петербуоге автомобилей этой модели имеют ПТС, в котором указано четыре владельца или более. Меньше всего владельцев указано в ПТС Hyundai Solaris (51% от всех продаваемых на вторичном рынке Петербурга).