Ради храма РПЦ в Петербурге выселяют детскую лыжную спортшколу

Школа олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжного двоеборья должна покинуть здание на Выборгском шоссе, 102 до августа 2020 года. Помещение решено передать РПЦ.

Право на здание доказал Приход Спасо-Парголовский храм. Для школы олимпийского резерва предоставят два помещения: в здании 18/1 на Сиреневом бульваре и тренировочную базу в Юкках, сообщает комитет имущественных отношений. Решение согласовано с администрацией и руководством школы.

Переехать школа сможет только в августе 2020 года. До этого момента в зданиях запланирован капитальный ремонт.

В ведении прихода помещение на Выборгском шоссе передадут после полного перебазирования школы, уточнили в КИО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под строительство православных храмов выделили три участка в Московском районе, Купчино и Петергофе.