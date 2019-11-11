Власти Петербурга выделили три участка под храмы

Власти Петербурга выделили три участка под храмы
В Петербурге построят новые храмы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Три православных храма построят в Московском районе, Купчино и Петергофе. Передачу земельных участков утвердило правительство Петербурга.

Участок на проспекте Космонавтов выделен приходу храма во имя благоразумного разбойника Раха для строительства храма вместимостью 350-380 человек. В нем будут проходить занятия воскресной школы и мероприятия по патриотическому и культурно-историческому воспитанию молодежи, сообщает комитет по инвестициям.

На Малой Балканской улице в Купчино запланировано возведение храма с колокольней Прихода храма Святого Великомученика Георгия Победоносца. Высота здания составит три этажа.

Приходу храма святого мученика Иоанна Воина передан участок на улице Юты Бондаровской в Петергофе. Строительство будет осуществлено по индивидуальному проекту. На участке возведут православный комплекс из здания храма с колокольней площадью, двухэтажного дома причта и часовни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут отменить высотные ограничения для новых храмов.

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