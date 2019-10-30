В Петербурге могут отменить высотные ограничения на новые храмы

Ограничение высоты культовых сооружений в городе могут отменить. Такое предложение внес архитектор Петербургской епархии Дмитрий Борунов.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова Борунова, в Петербурге, в частности, невозможно строительство храма шатрового типа из-за существующих в городе ограничений.

Также архитектор напомнил, что в дореволюционное время в Петербурге все здания строили не выше карниза Зимнего дворца, но при этом, все храмы строились куда выше. Борунов отметил, что в те времена архитекторам «даже в голову не приходило строить ниже карниза».

Новые «высокие» храмы предлагается строить на месте разрушающихся кинотеатров и телефонных станций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правнук знаменитого инженера предложил снести центр Петербурга.