Что малый бизнес должен прекратить делать в рекламе прямо сейчас

Что малый бизнес должен прекратить делать в рекламе прямо сейчас
Фото: Pixabay

Эксперты по маркетингу рассказали, какие ошибки чаще всего допускают в рекламе малые предприниматели.

Очевидно, что небольшие компании владеют достаточно ограниченными ресурсами на продвижение, поэтому расплата за неверные действия особенно жестока: деньги израсходованы, но новые клиенты так и не появились — будущее под вопросом.

Чего же не стоит делать?

1. Безоговорочно верить в «звезды»

Творческие поиски и рекламные эксперименты — тем более не по карману, и к тому же малый бизнес часто оказывается в другой крайности: выступает заложником слишком консервативных стратегий, говорят специалисты.

Одна из таких стратегий — продвижение через инфлюэнсеров — блогеров-тысячников и инстаграм-знаменитостей. Большие рекламные умы ставят под серьезное сомнение реальные возможности «лидеров мнений» влиять на мнения, но в малом бизнесе такая реклама по прежнему популярна.

Прежде всего — благодаря доступности. Пост или серию сторис у известной в городе инстамодели можно оплатить товарами и услугами.

Предложение кажется выгодным. Особенно, учитывая, что попадает оно вроде бы прямо в целевую аудиторию. Но когда особого эффекта такое размещение не дает, вопросы возникают и к качеству аудитории, и к ее способности в принципе воспринимать рекламу. Рекламные посты вызывают все больше раздражения и все чаще игнорируются.

2. Не контролировать контекст коллтрекингом

Традиционный для малого бизнеса способ привлекать клиентов — поисковая реклама —остается основным способом найти покупателей. Но контекст часто не контролируется коллтрекингом. Уровень конверсии в разы увеличивается в случае телефонного звонка после рекламы. Клиент заинтересован, уже побывал на сайте, что-то узнал о продукте, услуге или компании, взял телефон и набрал номер — потенциально он готов покупать. Коллтрекинг дал бы возможность проследить, какие объявления и слова в поиске приводят таких клиентов. Чаще всего коллтрекингами пользуются компании, где звонок — основная точка конверсии (недвижимость, автомобили, салоны красоты, медицина), но в принципе включать коллтрекинг имеет смысл, если обращения по телефону составляют хотя бы пятую часть от общего потока. Уже в этом случае сервис дает экономический эффект. А по максимуму он может обеспечить 30-40% оптимизации рекламного бюджета (данные «Манго Телеком») за счет выключения неэффективных объявлений.

3. Игнорировать каталоги поисковиков

Уделяя заслуженное внимание поисковой рекламе, малые предприятия часто напрочь игнорируют возможности «Яндекс. Справочника» и каталога «Google Мой Бизнес». Эти сервисы позволяют бесплатно создать профиль компании, который будет появляться в поиске и на картах. Если компании в каталогах нет, о ней не узнают тысячи людей, которые ищут поблизости пиццерию, шиномонтаж или стоматологию.

малый бизнес маркетинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Безработный Тарасов ездит на метро, пока Бузова собирает стадионы
Водитель Audi, побивший 13 машин, оказался пьяным мужчиной
Названо имя заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга
«Новокрестовская» не станет «Зенитом»: петербуржцы против
Прокуратура выявила нарушения закона о частной охранной деятельности в Петербурге
Петербуржец остался без пальцев из-за подарка знакомого
Учуные выяснили, что краска для волос повышает риск рака молочной железы
Петербургская компания «Аргус-Спектр» запускает завод в Финляндии