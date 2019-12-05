Что малый бизнес должен прекратить делать в рекламе прямо сейчас

Эксперты по маркетингу рассказали, какие ошибки чаще всего допускают в рекламе малые предприниматели.

Очевидно, что небольшие компании владеют достаточно ограниченными ресурсами на продвижение, поэтому расплата за неверные действия особенно жестока: деньги израсходованы, но новые клиенты так и не появились — будущее под вопросом.

Чего же не стоит делать?

1. Безоговорочно верить в «звезды»

Творческие поиски и рекламные эксперименты — тем более не по карману, и к тому же малый бизнес часто оказывается в другой крайности: выступает заложником слишком консервативных стратегий, говорят специалисты.

Одна из таких стратегий — продвижение через инфлюэнсеров — блогеров-тысячников и инстаграм-знаменитостей. Большие рекламные умы ставят под серьезное сомнение реальные возможности «лидеров мнений» влиять на мнения, но в малом бизнесе такая реклама по прежнему популярна.

Прежде всего — благодаря доступности. Пост или серию сторис у известной в городе инстамодели можно оплатить товарами и услугами.

Предложение кажется выгодным. Особенно, учитывая, что попадает оно вроде бы прямо в целевую аудиторию. Но когда особого эффекта такое размещение не дает, вопросы возникают и к качеству аудитории, и к ее способности в принципе воспринимать рекламу. Рекламные посты вызывают все больше раздражения и все чаще игнорируются.

2. Не контролировать контекст коллтрекингом

Традиционный для малого бизнеса способ привлекать клиентов — поисковая реклама —остается основным способом найти покупателей. Но контекст часто не контролируется коллтрекингом. Уровень конверсии в разы увеличивается в случае телефонного звонка после рекламы. Клиент заинтересован, уже побывал на сайте, что-то узнал о продукте, услуге или компании, взял телефон и набрал номер — потенциально он готов покупать. Коллтрекинг дал бы возможность проследить, какие объявления и слова в поиске приводят таких клиентов. Чаще всего коллтрекингами пользуются компании, где звонок — основная точка конверсии (недвижимость, автомобили, салоны красоты, медицина), но в принципе включать коллтрекинг имеет смысл, если обращения по телефону составляют хотя бы пятую часть от общего потока. Уже в этом случае сервис дает экономический эффект. А по максимуму он может обеспечить 30-40% оптимизации рекламного бюджета (данные «Манго Телеком») за счет выключения неэффективных объявлений.

3. Игнорировать каталоги поисковиков

Уделяя заслуженное внимание поисковой рекламе, малые предприятия часто напрочь игнорируют возможности «Яндекс. Справочника» и каталога «Google Мой Бизнес». Эти сервисы позволяют бесплатно создать профиль компании, который будет появляться в поиске и на картах. Если компании в каталогах нет, о ней не узнают тысячи людей, которые ищут поблизости пиццерию, шиномонтаж или стоматологию.