В Константиновском дворце состоялся бал в честь Лермонтова

В Константиновском дворце состоялся бал в честь Лермонтова
Следующий бал запланировали на конец декабря. Фото: ЛенТВ24

Участники бала принарядились и скрыли лица за масками – в этот день никто не стеснялся кружить по залу.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Репортаж с костюмированного бала провел телеканал «ЛенТВ24». Красивое мероприятие посвятили 205-летию со дня рождения поэта Михаила Лермонтова, а вдохновлялись участники его пьесой «Маскарад». Присутствующие оделись в специальные костюмы, а также прихватили с собой маски.

Также участников попросили не приносить с собой современных гаджетов, чтобы было полное погружение в атмосферу 19 века. Организаторы заверили, что желающих прийти на бал оказалось слишком много, так что уже запланирован следующий. Потанцевать можно будет в конце декабря – в преддверии Нового года.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ежегодный «Бал прессы» прошел в Петербурге.

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В Константиновском дворце состоялся бал в честь Лермонтова
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