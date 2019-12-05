Певица Анна Asti выходит замуж за бизнесмена

Певица Анна Asti выходит замуж за бизнесмена
Фото: Instagram

Девушка отметила, что ее не пугает выбранная дата, хоть ей и говорили, что високосный год – не самый удачный для брака.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она подтвердила слухи о том, что собирается выходить замуж. Избранником популярной певицы стал предприниматель Станислав Юркин. Пока что Анна Дзюба не раскрывает всех подробностей.

«У меня тут есть счастливицы и счастливцы, планирующие свадьбу в 2020? Кто не верит предрассудкам по поводу високосного года? И какой вы видите свою свадьбу?»,

— задалась вопросами артистка.

В комментариях девушку поздравила Ольга Бузова, которая сама мечтает о браке и ищет себе пару на шоу «План Б».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лопырева тайно вышла замуж за бизнесмена Булатова. Папарацци уже выкладывала их совместные фотографии, но теперь информацию подтвердили официально.

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