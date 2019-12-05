Путин исполнит заветную мечту маленького жителя Ставрополья

Российский президент Владимир Путин поучаствовал в новогодней благотворительной акции «Елка желаний». В этом году он исполнит желание Андрея Кочетова из Ставрополья.

Как сообщает ТАСС, во время акции на елку вывешивают открытки с заветными желаниями детей-сирот, инвалидов, тяжелобольных детей и пожилых людей, а также детей из бедных семей.

Выбранная главой государства открытка принадлежит Андрею Кочетову из Ставропольского края, который мечтает побывать на Красной Поляне в Сочи.

В прошлом году Владимир Владимирович выполнил желание Коли Кузнецова из Кисловодска, который мечтал пожать руку президенту. Вскоре мальчик скончался от лейкоза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время благотворительной акции в Петербурге собрали две тонны вещей.