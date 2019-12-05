YouTube представил список самых популярных видео за год в России

YouTube представил список самых популярных видео за год в России
Александр Ревва и Михаил Галустян. Фото: кадр из клипа "Она решила сдаться".

Видеохостинг Youtube назвал самые популярные музыкальные видео за минувшие месяцы 2019 года. Рейтинг возглавили клипы Александра Реввы на песни «Зацепила» и «Алкоголичка», которые набрали 275 млн просмотров.

Как сообщает «Газета.Ru», третье место досталось клипу «Грустный дэнс» исполнителей Artik & Asti и Артема Качера, который посмотрел 110 млн пользователей. Следом идет клип Егора Крида на песню «Сердцеедка» с 74 млн просмотрами.

Дальше в рейтинге клипы на песни «Пчеловод» группы RASA и «Витаминка» Тимы Белорусских. В десятку также вошли клипы «Skibidi» и «I’m OK» группы Little Big, «Кабриолет» группировки Ленинград и «Юморист» от рэпера Face.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сказочный клип Александра Реввы набрал 2,5 млн просмотров за двое суток.

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