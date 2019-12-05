Американский моряк устроил стрельбу на базе Перл-Харбор

Американский моряк устроил стрельбу на базе Перл-Харбор
Перл-Харбор. Фото: pixabay

Военнослужащий ВМС США открыл огонь по гражданским на базе Перл-Харбор на Гавайях. Жертвами инцидента стали два человека, еще один госпитализирован с ранениями.

Как сообщает местное издание Hawaii News Now, все произошло на верфи Перл-Харбора. Американский моряк начал стрелять по гражданским, выполняющим работу по заказу Минобороны Соединенных Штатов. Троих госпитализировали в госпиталь, после чего двое скончались. Третий находится в тяжелом состоянии.

Открывшего стрельбу мужчину нашли уже мертвым с огнестрельным ранением. Полиции предстоит выяснить мотивы стрелка.

Отметим, что инцидент произошел за два дня до 78-летия нападения японской авиации и подводных лодок на эту базу в годы Второй мировой войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Перми открыл стрельбу по прохожим и убил одну женщину.

вмс сша перл-харбор стрельба США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Йен Сомерхолдер рассказал, во сколько лет потерял невинность
Американский моряк устроил стрельбу на базе Перл-Харбор
Полиция безопасности рассказала о русских и китайских шпионах в Финляндии
YouTube представил список самых популярных видео за год в России
Россияне теперь могут посещать бассейн без медсправки
Путин исполнит заветную мечту маленького жителя Ставрополья
В «Роскосмосе» прокомментировали заявление США о крахе российской ...
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России