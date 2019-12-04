Житель Перми открыл стрельбу по прохожим и убил одну женщину

В Перми местный житель вышел на улицу с оружием и открыл огонь по людям. При стрельбе погибла одна женщина, еще двое госпитализированы с ранениями.

Как сообщает РЕН ТВ, 50-летний житель Перми начал стрелять по людям на перекрестке улиц Вильямса и Писарева. Известно, что сначала он несколько раз выстрелил в дверь своей квартиры, а потом, выйдя на улицу, открыл огонь по машинам и людям. По словам местных жителей, инцидент произошел около шести утра.

Прибывшие на место правоохранительные органы также оказались под обстрелом. Сотрудника Росгвардии госпитализировали с огнестрельным ранением ноги.

Стрелка удалось задержать на месте. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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