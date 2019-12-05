Более 30 кг детских вещей задержали на границе с Финляндией

Сотрудники таможни на пропускном пункте «Брусничное» обыскали автомобиль россиянина и обнаружили несколько десятков килограмм детской одежды и обуви, которую водитель пытался провезти бесплатно.

Как сообщает пресс-служба Выборгской таможни, мужчина пытался провезти незадекларированные комбинезоны и детскую обувь, общий вес которых составлял 31 килограмм. Товар был обнаружен завернутым в полиэтилен в багажнике. Таможенник насчитал пять комбинезонов и 35 пар детской обуви. Нарушитель закона заявил, что не знал о необходимости декларирования.

Сотрудники таможни признали, что этот товар не предназначен для личного использования. Вещи отправили на экспертизу, которая определит их стоимость, а мужчина заплатит штраф в размере двукратной общей стоимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина за деньги провел группу азиатов через лжеграницу с Финляндией.