Мужчина за деньги провел группу азиатов через лжеграницу с Финляндией

Задержанные граждане одной из стран Южной Азии. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Задержанные граждане одной из стран Южной Азии. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Молодой мужчина перевел четырех граждан Южной Азии через ненастоящую границу России и Финляндии. Таким образом он рассчитывал получить легкие деньги — более 10 тыс. евро.

Как установил суд, группа азиатов рассчитывала сбежать в Европу через границу России с Финляндией. В Петербурге они нашли проводника — уроженца одной из стран СНГ. Мужчина обещал за деньги перевести их через границу. Однако делать этого в действительности не собирался.

«Чтобы не упустить таких «ценных» клиентов, назвавшийся проводником гражданин решил имитировать нарушение границы, тем самым получить «легкие деньги» без реального оказания помощи…», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Для реалистичности проводник установил в лесном массиве бутафорские пограничные столбы. Путь до «границы» он проложил через проселочные дороги, живописное озеро Выборгского района и лесную чащу. У контрольной точки иностранцы должны были передать ему оставшуюся плату — более 10 тыс. евро. Общая сумма неизвестна.

Однако совершить задуманное никому из них не удалось. Несостоявшихся мигрантов и их проводника задержали. Суд назначил гражданам Южной Азии административный штраф с принудительным выдворением за пределы России. В отношении проводника возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на границе с Финляндией в Ленобласти задержали двух граждан Королевства Марокко. Они пытались незаконно попасть в Евросоюз.