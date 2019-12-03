Мужчина за деньги провел группу азиатов через лжеграницу с Финляндией

Мужчина за деньги провел группу азиатов через лжеграницу с Финляндией
Задержанные граждане одной из стран Южной Азии. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Молодой мужчина перевел четырех граждан Южной Азии через ненастоящую границу России и Финляндии. Таким образом он рассчитывал получить легкие деньги — более 10 тыс. евро.

Как установил суд, группа азиатов рассчитывала сбежать в Европу через границу России с Финляндией. В Петербурге они нашли проводника — уроженца одной из стран СНГ. Мужчина обещал за деньги перевести их через границу. Однако делать этого в действительности не собирался.

«Чтобы не упустить таких «ценных» клиентов, назвавшийся проводником гражданин решил имитировать нарушение границы, тем самым получить «легкие деньги» без реального оказания помощи…», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Для реалистичности проводник установил в лесном массиве бутафорские пограничные столбы. Путь до «границы» он проложил через проселочные дороги, живописное озеро Выборгского района и лесную чащу. У контрольной точки иностранцы должны были передать ему оставшуюся плату — более 10 тыс. евро. Общая сумма неизвестна.

Однако совершить задуманное никому из них не удалось. Несостоявшихся мигрантов и их проводника задержали. Суд назначил гражданам Южной Азии административный штраф с принудительным выдворением за пределы России. В отношении проводника возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на границе с Финляндией в Ленобласти задержали двух граждан Королевства Марокко. Они пытались незаконно попасть в Евросоюз.

граница мошенничество новости спб пограничники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сотрудницу турагенства в Петербурге судят за мошенничество с деньгами клиентов
Петербуржец вышел из бара на Рубинштейна без часов и мобильника
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным россиянам
На Дыбенко мошенник оставил пенсионерку без 600 тысяч под предлогом помощи
Прокуратура заставила БЦ «Звенигородский» выделить парковочные ...
Мужчина за деньги провел группу азиатов через лжеграницу с Финляндией
В Петербурге установили часы обратного отсчета до Евро-2020
Полиция просит граждан помочь в поиске пропавшего ребенка