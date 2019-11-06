В Ленобласти на российско-финляндской границе задержали двух марокканцев

В ведомстве напоминают, что незаконное пересечение границы является уголовным преступлением и карается лишением свободы от двух до шести лет. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по РФ по Петербургу и области

В ведомстве напоминают, что незаконное пересечение границы является уголовным преступлением и карается лишением свободы от двух до шести лет. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по РФ по Петербургу и области

Двое граждан Королевства Марокко пытались незаконно проникнуть на территорию Финляндии через Ленинградскую область.

Об инциденте сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ. Незаконных мигрантов задержали в воскресенье, 3 ноября, в Выборгском районе Ленобласти. Двое мужчин, 39 и 31 года. Злоумышленники признались, что хотели пересечь границу, чтобы обосноваться на территории страны-члена Евросоюза, «в поисках лучшей жизни». При задержанных сотрудники Погрануправления обнаружили одежду, еду и резиновые сапоги: мигранты подготовились к «путешествию» основательно.

Во вторник, 5 ноября, неудавшихся беженцев приговорили к уплате штрафа, а также принудительному выдворению с территории РФ. На данный момент преступники находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января 2020 года патенты для мигрантов подорожают.