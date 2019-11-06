В Ленобласти на российско-финляндской границе задержали двух марокканцев

Двое граждан Королевства Марокко пытались незаконно проникнуть на территорию Финляндии через Ленинградскую область.
Об инциденте сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ. Незаконных мигрантов задержали в воскресенье, 3 ноября, в Выборгском районе Ленобласти. Двое мужчин, 39 и 31 года. Злоумышленники признались, что хотели пересечь границу, чтобы обосноваться на территории страны-члена Евросоюза, «в поисках лучшей жизни». При задержанных сотрудники Погрануправления обнаружили одежду, еду и резиновые сапоги: мигранты подготовились к «путешествию» основательно.
Во вторник, 5 ноября, неудавшихся беженцев приговорили к уплате штрафа, а также принудительному выдворению с территории РФ. На данный момент преступники находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января 2020 года патенты для мигрантов подорожают.