Патенты для трудовых мигрантов в Петербурге подорожают с 1 января

Патенты для трудовых мигрантов могут подорожать с 2020 года. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Патенты для трудовых мигрантов могут подорожать с 2020 года. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Правительство Петербурга поддержало повышение стоимости патентов для трудовых мигрантов. Предложение направлено на рассмотрение в городской парламент.

В случае его принятия патент подорожает с 1 января 2020 года. Стоимость его вырастет на 200 рублей и составит 4 тыс. рублей. Об этом сообщил глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Изменения позволят привлечь дополнительные средства в петербургскую казну, пишет Regnum. Общая сумма налоговых поступлений по предварительным оценкам увеличиться на 800 млн и достигнет почти 8 млрд рублей.

Рассмотреть законопроект предстоит депутатам Законодательного собрания Петербурга. Если инициатива будет одобрена, опубликовать её планируют до конца ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют ввести электронные карты мигрантов — документы, подтверждающие личность.