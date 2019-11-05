В Петербурге появятся электронные карты мигрантов

В Северной столице, следуя европейскому примеру, хотят внедрить электронные документы, подтверждающие личность, для приезжих из стран ближнего зарубежья.

Таким образом власти города получат возможность улучшить контроль за миграционными потоками и постановкой на учет среди иностранцев, прибывших в Петербург на заработки. О предложенном нововведении сегодня, 5 ноября, рассказал председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов.

Электронная карта будет включать в себя чип с фотографией, отпечатками пальцев и информацией о месте работы. Таким образом, карта позволить снизить количество поддельных документов.

Отметим, что за 2018 год в Санкт-Петербурге более 350 тысяч человек получил миграционные карточки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской стройке незаконно использовали труд мигрантов.