Мигрантов незаконно привлекли к уборке мусора на стройке в Петербурге

Прокуратура Курортного района Петербурга нашла нарушения на строительной площадке ООО «М-Строй». Прораб незаконно привлек к работе мигрантов.

Выходцы из Узбекистана и Таджикистана трудились подсобными рабочими и убирали строительный мусор. При этом разрешения на осуществление трудовой деятельности в России у них отсутствовали, сообщает прокуратура Петербурга.

Генеральному директору ООО «М-Строй» было внесено представление об устранении нарушения. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. В отношении должностного и юрлица возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрение в Сестрорецкий районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на учет фиктивно поставили 122 мигранта. Иностранцев зарегистрировали по несуществующему адресу.