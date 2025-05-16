Каждый третий житель СЗФО планирует сменить профессию — исследование Авито

Аналитики «Авито Работы» и «Авито Рекламы» провели масштабное исследование и выяснили отношение россиян к возможности смены профессии. По итогам опроса оказалось, что треть жителей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) рассматривают возможность смены профессии, а самым привлекательным направлением для переквалификации стала сфера информационных технологий.

Согласно результатам исследования, 32% респондентов из СЗФО признаются, что подумывают о смене специальности. Однако твёрдую уверенность в таком решении выражают лишь 11%. Чаще всего о смене карьерного вектора задумываются молодые специалисты: 17% в возрасте 18–24 лет и 18% — от 25 до 34 лет.

Наиболее активно желание сменить профессию проявляют сотрудники из сферы общепита (55%), складские работники (49%), представители производственных профессий (47%), сотрудники розничной торговли (47%) и специалисты клиентской поддержки (45%).

В то же время есть отрасли, в которых большинство работников уверены в выборе профессии и не планируют менять сферу деятельности. В этот список вошли дизайнеры и проектировщики (72%), IT-специалисты (69%), старший медицинский персонал (69%), сотрудники автосервисов (63%) и мастера по ремонту техники (57%). Стабильность также предпочитают работники культуры, образования, индустрии красоты, а также специалисты по финансам, логистике и управлению персоналом (по 56%).

Главная причина возможной смены профессии — стремление повысить доход (53%). Также значительная часть опрошенных (29%) указала на отсутствие перспектив карьерного роста в текущей сфере. Среди других мотивов — желание сменить формат или график работы (28%), потеря интереса к профессии (27%) и стремление к развитию и получению новых знаний (22%).

Принять окончательное решение о смене профессии почти половине опрошенных мешает отсутствие уверенности: 41% респондентов признались, что им требуется внутренняя психологическая готовность. 38% считают необходимым пройти обучающие курсы, а 35% — создать благоприятные внешние условия, включая финансовую подушку и поддержку близких. Четверть участников опроса (27%) хотели бы получить практический опыт через стажировку или первые проекты.

Интересно, что направления, которые жители СЗФО выбирают для переквалификации, во многом совпадают с теми сферами, где специалисты наиболее удовлетворены текущей работой. Лидером по привлекательности стала профессия IT-специалиста — её выбрали 30% респондентов. Дизайн и проектирование заинтересовали 17%, а по 16% рассматривают обучение в области финансов, логистики, HR и административного управления. Переход в маркетинг, рекламу и PR интересен 14% опрошенных.

Опрос показал, что реклама — в том числе на маркетплейсах и сайтах объявлений — становится важным каналом информации о возможностях профессионального обучения и карьерного роста. В частности, треть опрошенных применяет классифайды для продвижения брендов. Более того, продолжает быть востребованной реклама в области «Образование», о чем свидетельствуют материалы Авито Рекламы. Например, за первые три месяца текущего года рекламодатели вложили в продвижение в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Половина респондентов готова потратить на переобучение до 30 тысяч рублей, 21% россиян, проживающих в СЗФО, может позволить выделить до 50 тысяч рублей, а 12% смогли бы направить на обучение до 80 тысяч рублей. Столько же человек готовы отдать до 100 тысяч рублей.