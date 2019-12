Мозг полярников начал уменьшатся после долгого пребывания в Антарктиде

Научные сотрудники провели исследование на группе полярников, которые находились на экспедиции в Антарктиде более года. Оказалось, что за 14 месяцев на холоде их мозг уменьшился в объеме.

Как сообщает The New England Journal of Medicine, немецкие ученые из берлинского Института развития человека Макса Планка выяснили, что в Антарктиде, если говорить про ее условия, наиболее тяжело для человека переносится стабильная температура воздуха в -50 градусов, полярная зима, отсутствие социума и однообразие. Все это может привести к снижению функций области мозга, включенной в работу гиппокампа.

