Мозг полярников начал уменьшатся после долгого пребывания в Антарктиде

Мозг полярников начал уменьшатся после долгого пребывания в Антарктиде
Антарктида. Фото: pixabay

Научные сотрудники провели исследование на группе полярников, которые находились на экспедиции в Антарктиде более года. Оказалось, что за 14 месяцев на холоде их мозг уменьшился в объеме.

Как сообщает The New England Journal of Medicine, немецкие ученые из берлинского Института развития человека Макса Планка выяснили, что в Антарктиде, если говорить про ее условия, наиболее тяжело для человека переносится стабильная температура воздуха в -50 градусов, полярная зима, отсутствие социума и однообразие. Все это может привести к снижению функций области мозга, включенной в работу гиппокампа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские ученые создали «чип» для борьбы с болезнью Альцгеймера. Искусственная нервная клетка внешне похожа на микросхему, которая размером не больше подушечки пальца.

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Британские ученые создали «чип» для борьбы с болезнью Альцгеймера