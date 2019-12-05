Британские ученые создали «чип» для борьбы с болезнью Альцгеймера

Британские ученые создали &#171;чип&#187; для борьбы с болезнью Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера проявляется в пожилом возрасте. Фото: pixabay

Научные сотрудники Университета Бата в Великобритании придумали новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера.

Как сообщает ВВС, создание искусственных нервных клеток, предположительно, должно помочь с лечением болезни Альцгеймера, которое характеризуется снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности в пожилом возрасте.

Искусственная нервная клетка внешне похожа на микросхему, которая размером не больше подушечки пальца. По словам исследователей, чип, как и настоящая нервная клетка, может передавать сигналы от мозга.

Предполагается, что это изобретение получится использовать для восстановления нейронов, которые погибли из-за дегенеративного заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финские ученые обнаружили, что антибиотики могут привести к болезни Паркинсона.

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Британские ученые создали «чип» для борьбы с болезнью Альцгеймера
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