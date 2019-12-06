В Сингапуре арестовали российское судно, попавшее под санкции

В Сингапуре арестовали российское судно, попавшее под санкции
Порт Сингапура. Фото: Википедия

Власти порта Сингапура за долги арестовали российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США. Через суд они намерены добиться права продать судно. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин.

По словам Аникина, после захода в Сингапур у судна поломались вспомогательные двигатели. Большинство компаний, оказывающих услуги по ремонту, отказались чинить его из-за санкций. Другие завышали цены до неподъемных размеров. Провести на борт ремонтников из России также не получилось, сообщает РИА Новости.

В итоге за стоянку в порту образовался долг и власти арестовали «Севастополь». Покинуть порт судно не может. У компании также нет возможности приобрести топливо.

Под санкции судно «Севастополь» и компания-судовладелец «Гудзон» попали в августе 2018 года. В США утверждали, что судно участвовало в поставка очищенных нефтепродуктов в КНДР.

Ранее gazeta,spb.ru сообщала, что Украина, Албания, Черногория и Норвегия продлили санкции в отношении России.

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