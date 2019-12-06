В Сингапуре арестовали российское судно, попавшее под санкции

Власти порта Сингапура за долги арестовали российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США. Через суд они намерены добиться права продать судно. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин.

По словам Аникина, после захода в Сингапур у судна поломались вспомогательные двигатели. Большинство компаний, оказывающих услуги по ремонту, отказались чинить его из-за санкций. Другие завышали цены до неподъемных размеров. Провести на борт ремонтников из России также не получилось, сообщает РИА Новости.

В итоге за стоянку в порту образовался долг и власти арестовали «Севастополь». Покинуть порт судно не может. У компании также нет возможности приобрести топливо.

Под санкции судно «Севастополь» и компания-судовладелец «Гудзон» попали в августе 2018 года. В США утверждали, что судно участвовало в поставка очищенных нефтепродуктов в КНДР.

Ранее gazeta,spb.ru сообщала, что Украина, Албания, Черногория и Норвегия продлили санкции в отношении России.