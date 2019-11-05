Ряд европейских стран продлили санкции против России

Ряд европейских стран продлили санкции против России
Флаг Евросоюза. Фото: pixabay

Украина, Албания, Черногория и Норвегия продлили антироссийские санкции, тем самым присоединившись к решению Евросоюза о продлении на полгода санкций в отношении ряда юр- и физлиц.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, санкции против России продолжат свое действие до середины марта следующего года. Кроме того, совет ЕС внес в список санкций еще 40 лиц.

Этой осенью Брюссель вновь продлил индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которые обвиняются в «подрыве украинской территориальной целостности и суверенитете». Санкции были введены в марте 2014 года и в течение пяти лет регулярно продлеваются на шесть месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Норвегии предложили отменить антироссийские санкции. Норвежский политик Рагнхильд Вассвик высказалась о необходимости отмены антироссийских санкций.

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