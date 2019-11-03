В Норвегии предложили отменить антироссийские санкции

В Норвегии предложили отменить антироссийские санкции
Политик из Норвегии высказалась против антироссийских санкций. Фото: pixabay

Норвежский политик Рагнхильд Вассвик высказалась о необходимости отмены антироссийских санкций.

Вассвик объяснила в своей статье для издания iFinnmark, что отмена антироссийских санкций необходима по причине того, что Россия и Норвегия являются торговыми партнерами. Также она отметила, что норвежцы считают россиян своими друзьями по соседству.

По словам политика, ввод санкций для страны, с которой хочешь поддерживать хорошие отношения и развивать бизнес, являются странным решением, поскольку это в какой-то степени вредит самой Норвегии.

Она добавила, что с момента введения санкций Россия только укрепила свое положение на мировом рынке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы потери россиян от контрсанкций. За последние пять лет россияне ежегодно теряли около 530 миллиардов рублей из-за контрсанкций, которые распространяются на продукты питания.

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