Названы потери россиян от контрсанкций

Большинство товаров все же не удалось заменить. Фото: Pixabay

Большинство товаров все же не удалось заменить. Фото: Pixabay

Каждый житель России теряет порядка трех тысяч рублей в год из-за введения продовольственных контрсанкций. Импортозамещение удалось далеко не со всеми категориями товаров.

За последние пять лет россияне ежегодно теряли около 530 миллиардов рублей из-за контрсанкций, которые распространяются на продукты питания. Часть этой суммы удалось возместить за счет импортозамещения некоторых продуктов, например, свинины, птицы и томатов.

Совместное исследование РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) показало, что большинство санкционных продуктов так и не удалось заменить, хотя положительное влияние на цены замена некоторых товаров все же оказала.

Российское правительство 23 августа этого года продлило правила ликвидации санкционных товаров до 2020 года. За все пять лет действия контрасанкций на границе России были сожжены больше 21 тысяч тонн запрещеннных товаров.

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