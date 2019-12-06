Фанаты «Спартака» призывают зрителей покинуть матчи 19-го тура РПЛ на 30-й минуте

Объединение фанатов «Спартака» «Фратария» призывает болельщиков всех команд покинуть трибуны во время матчей 19-го тура Российской премьер лиги. Причиной этого стали массовые задержания фанатов московского клуба перед матчем с «Зенитом».

«Фратария» отмечает, что болельщики «Спартака» столкнулись с необоснованной агрессией со стороны властей и органов правопорядка Петербурга. В своем заявлении они приводят ряд аналогичных примеров: задержание фанатов «Локомотива» в Самаре, стычка болельщиков «Зенита» с правоохранителями в Казани и т.д.

Выразить протест футбольные фанаты намерены демонстративным уходом с трибун. Присоединиться они призывают всех остальных болельщиков.

«Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!», — отмечает «Фратария».

Напомним, в Петербурге 1 декабря на матче «Зенита» со «Спартаком» были задержаны около ста болельщиков московского клуба. Один из лидеров «Фратарии» Валерий Бевз получил штраф и запрет посещать спортивные мероприятия полтора года.