Фаната «Спартака» на 1,5 года лишили права посещать матчи

Всего к административной ответственности привлекли 70 человек. Фото: pixabay.com

Всего к административной ответственности привлекли 70 человек. Фото: pixabay.com

Петроградский районный суд обязал москвича, приехавшего на матч «Зенит» — «Спартак», выплатить 5 тысяч рублей штрафа, а также запретил посещать спортивные мероприятия на 1,5 года.

34-летний футбольный фанат приехал в Санкт-Петербург на матч между сине-бело-голубыми и московской командой, который прошел 1 декабря. Во время игры мужчина вел себя неподобающим образом. Полицейские задержали его и сегодня суд Петроградского района назначил нарушителю штраф в пять тысяч рублей.

Кроме того, москвич в течение полутора лет не сможет посещать спортивные мероприятия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга, всего за время проведения матчей на этих выходных полиция привлекла к ответственности около 70 болельщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за неадекватное поведение фанатов.