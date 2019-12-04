Фаната «Спартака» на 1,5 года лишили права посещать матчи

Фаната &#171;Спартака&#187; на 1,5 года лишили права посещать матчи
Всего к административной ответственности привлекли 70 человек. Фото: pixabay.com

Петроградский районный суд обязал москвича, приехавшего на матч «Зенит» — «Спартак», выплатить 5 тысяч рублей штрафа, а также запретил посещать спортивные мероприятия на 1,5 года.

34-летний футбольный фанат приехал в Санкт-Петербург на матч между сине-бело-голубыми и московской командой, который прошел 1 декабря. Во время игры мужчина вел себя неподобающим образом. Полицейские задержали его и сегодня суд Петроградского района назначил нарушителю штраф в пять тысяч рублей.

Кроме того, москвич в течение полутора лет не сможет посещать спортивные мероприятия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга, всего за время проведения матчей на этих выходных полиция привлекла к ответственности около 70 болельщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за неадекватное поведение фанатов.

"Зенит" "Спартак" нарушения санкт-петербург фанаты футбол штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге обнаружили 4,5 тонны нелегальной красной икры
Фаната «Спартака» на 1,5 года лишили права посещать матчи
На Петербург надвигается штормовой ветер, есть угроза наводнения
Пешеход попал под колеса автомобиля на «зебре» Приморского шоссе
Жителя Петербурга будут судить за стрельбу из самодельного оружия
В Петербурге вручили награды победителям математической олимпиады Эйлера
На Загородном проспекте столкнулись три автомобиля
Главный тренер «Зенита» отреагировал на негатив фанатов других клубов