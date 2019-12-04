«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

За скандирования нецензурных выражений «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. За два несогласованных баннера штраф 50 тысяч рублей, а за два несогласованных баннера оскорбительного характера штраф 100 тысяч рублей. Футболисты «Спартака» получили шесть желтых карточек в матче, за неподобающее поведение красно-белые заплатят штраф размером 100 тыс. рублей. Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, сообщает ТАСС.

Кроме того, «Зенит» оштрафован на 150 тыс. рублей. «Болельщики бросали ленты на поле, за это клуб получает штраф в 50 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений «Зенит» заплатит 100 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.

Во время матча 18 -го тура РПЛ фанаты «Спартака» стали выкрикивать оскорбительные слова в адрес Артема Дзюбы. Напомним, что вчера, 1 декабря, «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

До этого во время матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» шестеро молодых людей стали выкрикивать нелестные комментарии в адрес Дзюбы. Их задержали сотрудники Центра «Э». Инцидент произошел в субботу, 30 ноября. Команды играли на стадионе «Смена» на улице Верности. Молодые люди начали громко выкрикивать обидные фразы, в частности, они назвали игрока российской сборной «кривоногим». Как пишет «Фонтанка», присутствовавшие на игре сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом незамедлительно отреагировали, усадив всех шестерых нарушителей порядка в машину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.