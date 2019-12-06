В Петербурге открыли пятый автоцентр Suzuki

Группа компаний «Аларм-Моторс» и «СУЗУКИ МОТОР РУС» открыли новый дилерский центр Suzuki в Санкт-Петербурге.

Автосалон, который располагается на проспекте Маршала Жукова, 51, стал пятым для Suzuki в Санкт-Петербурге и вторым для дилера.

Инвестиции в открытие автоцентра составили 40 млн рублей. Его площадь — около 400 кв.м. В шоу-руме представлен весь модельный ряд Suzuki в России – Vitara, SX4, Jimny. На момент открытия в наличии дилера 60 новых автомобилей японского бренда.

Группа «Аларм-Моторс» открыла в этом году уже второй дилерский центр Suzuki. Первый, открытый в феврале, располагается в автоцентре Аларм-Моторс СЕВЕР на Коломяжском проспекте, 18. На момент открытия салона на проспекте Маршала Жукова «Аларм-Моторс» уже успел стать лидером продаж автомобилей Suzuki в городе. В ноябре дилер продал 55 машин, что составляет 45% от общего объема продаж японской марки в Петербурге.

По итогам года «Аларм-Моторс» планирует реализовать в двух салонах более 350 автомобилей Suzuki.

За 11 месяцев 2019 года объем продаж новых автомобилей Suzuki в Санкт-Петербурге составил более 880 штук, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 73% продаж приходится на модель Vitara.

Дополнительная информация

Компания Suzuki основана в 1909 году. Сегодня основная сфера деятельности Suzuki – производство компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, ATV, лодочных моторов и др. По всему миру Suzuki ежегодно продает около трех миллионов автомобилей и около двух с половиной миллионов мотоциклов. Продукция Suzuki представлена в 201 стране мира. В штате Suzuki Motor Corporation занято более 54 000 сотрудников.

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей Hyundai, Ford, KIA, Suzuki, Peugeot, FIAT, UAZ, Haval. Группа реализовала в прошлом году 8722 новых автомобиля (на 39% больше, чем по итогам 2017 года) и 3921 автомобиль с пробегом (рост – 38%).

За первую половину 2019 года объем продаж «Аларм-Моторс» составил 4191 новый автомобиль (рост – 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года) и 2114 машин с пробегом (рост – 16%).