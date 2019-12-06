Петербуржцы жалуются на обрушающуюся трубу

Петербуржцы жалуются на обрушающуюся трубу
Из-за данной трубы уже случались трагедии. Фото:vk.com/unreleased_dtp

В Санкт-Петербурге очевидцы в Сети сообщают об аварийной трубе около Химико-фармацевтического университета.

Прошлой зимой случилась трагедия у вуза на Аптекарском д.6. Тогда упавшим снегом с крыши убило студента на тротуаре. Тот же вуз сегодня со двора. Труба в таком положении уже больше месяца», — сообщили очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи в сообществе также рассказали, что руководство данную ситуацию исправить, похоже, не пытается .

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга прекратил дело о дорожно-транспортном происшествии из-за внезплановой разводки Володарского моста в связи с примирением сторон. Его поддержали потерпевший, его адвокат, а также подсудимый.

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