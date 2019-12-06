В Петербурге резко сокращается число магазинов «Народная 7Я семьЯ»

В Петербурге резко сокращается число магазинов &#171;Народная 7Я семьЯ&#187;
"Народная 7Я семьЯ" в Петербурге. Фото: Google.Maps

Петербургский ретейлер ООО «ТД «Интерторг», под управлением которого находятся сети SPAR и «Народная 7Я семьЯ», закроет несколько десятков магазинов до начала 2020 года.

Как сообщает РБК, ссылаясь на «Интерторг», таким образом, закрыв 37 малорентабельных магазинов, ретейлер рассчитывает спасти бизнес. Эксперты называют такое решение логичным, однако не исключают, что компания в итоге уйдет с рынка насовсем.

Гендиректор «Интерторга» Михаил Абдуллаев подтвердил данные о сокращении числа магазинов. Так, в Петербурге ожидается закрытие 20 торговых точек, еще три закроются в Мурманске и области, три в Петрозаводске, и еще несколько в Ленобласти. На данный момент речь идет только о магазинах «Народная 7Я семьЯ».

Это связано с многочисленными исками к «Интерторгу» от поставщиков и партнеров, общая сумма которых превышает 2 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Heineken подала в суд на ТД «Интерторг» из-за долгов в десятки миллионов рублей.

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